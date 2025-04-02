12:00  02 квітня
Генеральний штаб повідомив, як ЗСУ "привітали" росіян із Днем сміху
11:42  02 квітня
Теракт у Львові: агенти Росії готували вибух у відділку поліції
09:47  02 квітня
Березень у Києві: 35 повітряних тривог, троє загиблих, серед них – дитина
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2025, 21:55

Смертельна ДТП на Київщині: водій збив жінку з дитиною

02 квітня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Поліція затримала водія

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Трагедія сталась 1 квітня, близько 19:00, у місті Вишгород. 52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину разом зі своїм 5-річним сином.

Внаслідок ДТП, 24-річна жінка та її дитина отримали травми. Їх госпіталізували. Хлопчик перебуває у важкому стані. Його мати, на жаль, померла в реанімації.

"Кермувальника авто затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше смертельна ДТП сталась у Дніпрі. Водій Lada Kalina в'їхав у дерево. Водія госпіталізували, а його пасажир, на жаль, загинув.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія
Смертельна ДТП на Тернопільщині: зіткнулися дві вантажівки та бус
02 квітня 2025, 14:24
На Волині авто збило пенсіонера на велосипеді: чоловік помер у лікарні
29 березня 2025, 14:29
У ДТП на Рівненщині зіткнулися авто і мотоцикл: травмувалися неповнолітні
28 березня 2025, 12:52
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 3 квітня
02 квітня 2025, 21:40
Україна розпочала відбір куратора для Венеціанської бієнале 2025
02 квітня 2025, 21:22
У РФ розбився Ту-22М3: пілот загинув
02 квітня 2025, 21:20
Удар по багатоповерхівці в Харкові: в ДСНС показали наслідки атаки росіян
02 квітня 2025, 20:32
Кінотерапія для захисників: в Україні з’явився шостий кінопростір
02 квітня 2025, 20:15
Удар по Кривому Рогу: зросла кількість загиблих, з'явились фото наслідків атаки
02 квітня 2025, 19:35
У Києві побили військового: в поліції почали розслідування
02 квітня 2025, 19:22
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
02 квітня 2025, 19:05
Російські військові скинули вибухівку на цивільного у Херсоні
02 квітня 2025, 18:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »