Фото: Нацполіція

На Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Поліція затримала водія

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Трагедія сталась 1 квітня, близько 19:00, у місті Вишгород. 52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину разом зі своїм 5-річним сином.

Внаслідок ДТП, 24-річна жінка та її дитина отримали травми. Їх госпіталізували. Хлопчик перебуває у важкому стані. Його мати, на жаль, померла в реанімації.

"Кермувальника авто затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше смертельна ДТП сталась у Дніпрі. Водій Lada Kalina в'їхав у дерево. Водія госпіталізували, а його пасажир, на жаль, загинув.