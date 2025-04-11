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До суду скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річної жительки Львівщини. Їй інкримінують порушення ПДР, що призвело до тяжких травм потерпілим

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.

Дівчині загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталася 22 грудня 2024 року в селі Лоєва Надвірнянського району. Водійка авто Jaguar перевищила швидкість та виїхала на зустрічну смугу, де врізалась в мікроавтобус Renault Trafik.

Внаслідок ДТП отримали травми восьмеро людей, семеро з них – пасажири Renault. Двоє з них отримали тяжкі травми.