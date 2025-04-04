На Львівщині легковик збив жінку з семирічною дочкою
ДТП сталася в четвер, 3 квітня, близько 09:15 у селищі Брюховичі Львівського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Так, 76-річний водій авто "ВАЗ 2106" збив 38-річну жінку та її семирічну дочку. Внаслідок ДТП пішоходи отримали травми та були госпіталізовані.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, на Київщині водій збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Мати, на жаль, померла в реанімації. Поліція затримала водія.
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