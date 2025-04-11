Контроль за швидкістю: 25 нових доріг під прицілом TruCAM з 11 квітня
Відсьогодні патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів
Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Зазначається, що з урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності додано 25 нових ділянок. А також внесено зміни до 10 існуючих ділянок.
Водночас у поліції уточнили, що через війну в деяких регіонах TruCAM не застосовуються. Йдеться, зокрема, про Донецьку та Луганську області, де тривають бойові дії.
Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях пристрої використовують лише на окремих безпечних ділянках.
Загалом тепер в Україні працюватимуть 160 приладів TruCAM. Контроль швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках. Перелік усіх місць — за посиланням.
У патрульній поліції наголошують, усі місця, де працюють радари, позначені відповідними дорожніми знаками. Службові авто з увімкненими синіми проблисковими маячками розміщуються у видимих зонах.
Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України працюють додаткові 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.