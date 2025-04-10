ДТП на Львівщині: два авто згоріли вщент
На Львівщині сталась ДТП. Внаслідок зіткнення два автомобілі загорілись
Про це повідомляє ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.
Інцидент стався 10 квітня в місті Судова Вишня. Зіткнулись автомобілі ГАЗель та Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок цього обидва авто загорілись.
На місце прибули рятувальники. На жаль, обидві машини знищено вогнем. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині водій Dacia Logan не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок ДТП його пасажирка загинула на місці.
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