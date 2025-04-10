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10 квітня 2025, 13:45

ДТП на Львівщині: два авто згоріли вщент

10 квітня 2025, 13:45
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Фото: ДСНС
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На Львівщині сталась ДТП. Внаслідок зіткнення два автомобілі загорілись

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 10 квітня в місті Судова Вишня. Зіткнулись автомобілі ГАЗель та Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок цього обидва авто загорілись.

На місце прибули рятувальники. На жаль, обидві машини знищено вогнем. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині водій Dacia Logan не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок ДТП його пасажирка загинула на місці.

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