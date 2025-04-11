В Черкассах водитель авто сбил ребенка: мальчика госпитализировали
В Черкассах водитель сбил ребенка, полиция начала уголовное производство
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 10 апреля около 14:30 по улице Благовестной в Черкассах.
41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на малолетнего, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Десятилетний мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, на Львовщине легковушка сбила женщину с семилетней дочерью.
Ранее в Киевской области водитель сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Мать, к сожалению, скончалась в реанимации. Полиция задержала водителя.
Контроль за скоростью: 25 новых дорог под прицелом TruCAM с 11 апреляВсе новости »
11 апреля 2025, 13:54На Прикарпатье будут судить 20-летнюю водительницу за ДТП с восемью травмированными
11 апреля 2025, 00:57ДТП на Львовщине: два автомобиля сгорели дотла
10 апреля 2025, 13:45
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Цена памяти: станет ли мемориал на Киевщине очередной махинацией
11 апреля 2025, 15:13В Сумской области пограничники прекратили незаконное обращение продукции на 5 млн грн
11 апреля 2025, 15:09На Буковине семья отравилась угарным газом: дети в реанимации
11 апреля 2025, 14:35Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
11 апреля 2025, 14:18Контроль за скоростью: 25 новых дорог под прицелом TruCAM с 11 апреля
11 апреля 2025, 13:54Главу Офиса президента Андрея Ермака поймали на взятке, – Белоцерковец
11 апреля 2025, 13:50В Луцком ТЦК умер глава ВВК: что говорят в ТЦК
11 апреля 2025, 13:45Россияне атаковали дронами Херсон: есть раненые
11 апреля 2025, 13:29В Черновцах после жестокого избиения скончалась 27-летняя женщина: детали трагедии
11 апреля 2025, 12:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"