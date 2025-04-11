В Черкассах водитель авто сбил ребенка: мальчика госпитализировали

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В Черкассах водитель сбил ребенка, полиция начала уголовное производство

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 10 апреля около 14:30 по улице Благовестной в Черкассах.

41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на малолетнего, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Десятилетний мальчик получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Львовщине легковушка сбила женщину с семилетней дочерью.

Ранее в Киевской области водитель сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. Мать, к сожалению, скончалась в реанимации. Полиция задержала водителя.