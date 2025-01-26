У Черкасах чоловік запропонував допомогу військовому і пограбував його

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Правоохоронці затримали у Черкасах чоловіка, який обкрав військового. Він вкрав 90 тисяч гривень. Злодієві загрожує до 10 років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Подія сталася 23 січня на вулиці Самійла Кішки. Як розповіли у поліції, незнайомий чоловік біля банкомата запропонував військовому допомогу у знятті готівки. Коли військовий зняв 10 тисяч гривень, незнайомець вихопив у нього сумку з грошима, карткою документами й втік. Після цього він привласнив ще 80 тисяч гривень з рахунку військового.

Уже через декілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 35-річний неодноразово судимий житель Харкова.

У злочинця знайшли вкрадені у військового речі та гроші, частину з них злодій уже встиг витратити. Вилучені під час обшуку кошти після завершення слідчий дій повернуть власнику.

Злодієві повідомили про підозру у грабежі та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує від семи до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Запоріжжі будуть судити чоловіка, який вкрав кошти з рахунку військового. Зловмисник заволодів коштами військового, отримавши доступ до його банківського рахунку через загублений телефон.