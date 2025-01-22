У Черкасах горів яхт-клуб
В середу, 22 січня, у Черкасах на території яхт-клубу виникла пожежа двоповерхової будівлі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. На щастя, постраждалих немає.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
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