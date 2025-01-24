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24 січня 2025, 14:41

Житель Запоріжжя вкрав у військового велику суму грошей з банківської картки

24 січня 2025, 14:41
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У Запоріжжі будуть судити чоловіка, який вкрав кошти з рахунку військового. Раніше підозрюваний вже був судимий

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Запорізькій області, інформує RegioNews.

З'ясувалося, що в березні 2024 року 40-річний військовий загубив свій мобільний телефон. Проте він не одразу заблокував SIM-картку. Цим скористався зловмисник: він знайшов цю "сімку" і вставив її до свого телефону. Після цього він відновив пароль входу до мобільного застосунку банку.

Таким чином зловмисник отримав доступ до банківських рахунків військового. Згодом він перерахував гроші потерпілого на різні банківські картки (і на свою, і на картки інших осіб), а потім знімав ці кошти у банкоматах.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка), ч.1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

За цей злочин чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

26-річний житель Запоріжжя скористався SIM-карткою, яку загубив військовослужбовець. Чоловік таким чином отримав доступ до банківського рахунку захисника, і вкрав звідти 280 тисяч гривень. Правоохоронці вже зібрали всі докази злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Кривого Рогу вкрав гроші з рахунку батька загиблого захисника. Він зізнався, що почув від знайомого про грошову допомогу у зв'язку із загибеллю сина-військовослужбовця, а потім - вкрав його картку.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині викрили так званий "call-центр", який виманював гроші у "клієнтів" . Шахраї "заробили" щонайменше 3 мільйони гривень.

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