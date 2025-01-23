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23 січня 2025, 18:26

СБУ викрила 10 торговців "трофейною" зброєю: серед затриманих є військові

23 січня 2025, 18:26
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фото: СБУ
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Служба безпеки та Нацполіція запобігли новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів. Затримано 10 ділків, які намагалися продати "трофейні" засоби ураження представникам криміналітету

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Серед вилученого у затриманих - російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова з глушниками та набої різного калібру.

  • На Київщині - викрито військового і чотирьох його спільників, які вивозили бойові "трофеї" з фронту. Фігурантів затримали під час спроби продати реактивну штурмову гранату РШГ-2 і партію боєприпасів до великокаліберних кулеметів.
  • На Житомирщині викрили двох братів, які підшукували клієнтів для прихованого збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. Один з фігурантів - мобілізований. Він переправляв зброю своєму братові з зони бойових дій через пошту.
  • На Полтавщині затримано трьох кримінальників, які підготували для продажу арсенал бойових гранат та автоматів. Двоє з них раніше уже притягувалися до відповідальності за нелегальний продаж зброї та крадіжки.

Затриманим повідомлено про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років тюрми.

Після проведення процесуальних дій усю вилучену зброю передадуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше працівники Служби безпеки спільно з Нацполіцією викрили п’ятьох осіб, які намагалися організувати нелегальний продаж зброї на території України. Зловмисники діяли у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях. Фігурантам загрожує тюрма

кримінал СБУ зброя торгівля зброєю
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