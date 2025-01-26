В Черкассах мужчина предложил помощь военному и ограбил его

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Правоохранители задержали в Черкассах мужчину, который обворовал военного. Он украл 90 тысяч гривен. Вору грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Событие произошло 23 января на улице Самойла Кошки. Как рассказали в полиции, незнакомый мужчина возле банкомата предложил военному помощь в снятии наличных денег. Когда военный снял 10 тысяч гривен, незнакомец выхватил у него сумку с деньгами, картой документами и скрылся. После этого он завладел еще 80 тысяч гривен со счета военного.

Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний неоднократно судимый житель Харькова.

У преступника нашли украденные в военного вещи и деньги, часть из них вор уже успел потратить. Изъятые при обыске средства после завершения следственных действий вернут владельцу.

Вору сообщили о подозрении в грабеже и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожье будут судить мужчину, укравшего средства со счета военного. Злоумышленник завладел средствами военного, получив доступ к его банковскому счету через потерянный телефон.