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12 грудня 2024, 14:21

Депутати Черкаської міської ради проголосували за премії та надбавки для мера Бондаренка

12 грудня 2024, 14:21
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у 2025 році отримуватиме заробітну плату, яка складатиме втричі більше від його посадового окладу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"За" таке рішення під час сесії Черкаської міськради 12 грудня проголосували 30 депутатів.

Зокрема, до зарплатні Анатолій Бондаренко буде отримувати надбавку у розмірі 100%, щомісячне преміювання в розмірі 100% посадового окладу, матеріальну допомогу розміром середньомісячної зарплатні, допомогу для оздоровлення в розмірі заробітної плати при наданні щорічної відпустки. Таким чином він отримуватиме 73 тисячі гривень щомісяця.

Юристка міської ради Черкас Катерина Пидорич пояснила, що розмір преміювання і надбавки визначені 268 постановою Кабміну.

Нагадаємо, у минулому році Черкаська міська рада також проголосувала за преміювання міського голови Анатолія Бондаренка в розмірі 400%.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вказав у своїй декларації за 2022 рік безоплатне право на користування квартирою в Іспанії, а у Черкасах він має дві квартири площею у понад 100 квадратних метрів кожна та будинок, а ще понад три гектари землі у Лисянці.

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Черкаси премія Бондаренко Анатолій Васильович регіональна політика
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