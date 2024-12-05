Меру міста-супутника Хмельницької АЕС оголосили про підозру

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Про це Супрунюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Мер Нетішина розповів, що вчора ввечері до нього завітав прокурор міста "під конвоєм Служби безпеки України" і вручив йому підозру в службовій недбалості. Він підкреслив, що підозра не стосується корупції.

Супрунюк зазначив, що прокурор просив його прийти на зустріч сьогодні. Однак мер міста не зробив цього у зв'язку з відрядженням.

"Я повідомив, що у мене є відрядження в Асоціацію міст, де має бути зустріч із комітетом Верховної Ради з питань оборони та представниками Служби безпеки з приводу безпідставності введення військової адміністрації в Нетішині і тих зловживань, які там зараз відбуваються", - зазначив Супрунюк.

Мер переконаний, що йому оголосили підозру, щоб у такий спосіб завадити йому потрапити на цю зустріч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.