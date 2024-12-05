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05 грудня 2024, 20:05

Меру міста-супутника Хмельницької АЕС оголосили про підозру

05 грудня 2024, 20:05
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фото: auc.org.ua
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Міський голова Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС, Олександр Супрунюк отримав підозру в службовій недбалості

Про це Супрунюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Мер Нетішина розповів, що вчора ввечері до нього завітав прокурор міста "під конвоєм Служби безпеки України" і вручив йому підозру в службовій недбалості. Він підкреслив, що підозра не стосується корупції.

Супрунюк зазначив, що прокурор просив його прийти на зустріч сьогодні. Однак мер міста не зробив цього у зв'язку з відрядженням.

"Я повідомив, що у мене є відрядження в Асоціацію міст, де має бути зустріч із комітетом Верховної Ради з питань оборони та представниками Служби безпеки з приводу безпідставності введення військової адміністрації в Нетішині і тих зловживань, які там зараз відбуваються", - зазначив Супрунюк.

Мер переконаний, що йому оголосили підозру, щоб у такий спосіб завадити йому потрапити на цю зустріч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Хмельницька область регіональна політика Хмельницька АЕС Нетішин Супрунюк Олександр
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