Міськрада Черкас проголосувала за 400-відсоткову премію для мера

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "18000".

За таке рішення проголосували 28 депутатів.

"У своїй діяльності як секретар я керуюся законом і регламентом, тож зобов’язаний вносити проєкт рішення, незалежно від того, чи відмовляється міський голова. Це юридично. А тепер практично: зарплата мера за січень становить 17 412 грн. Після ухвалення проєкту рішення буде близько 80 тис. грн", – сказав секретар міськради Юрій Тренкін.

Депутат міськради Віктор Євпак запропонував встановити меру премію в розмірі 1 %. Проте за таку пропозицію депутати не голосували, оскільки підтримали попередню – дати меру премію в 400%.

Варто зазначити, що раніше таке рішення голосувалося щорічно, цього разу за пропозицією юрдепартаменту розмір преміювання встановили до кінця каденції Анатолія Бондаренка як мера.

При цьому сам міський голова Черкас закликав не давати йому премію та запевнив, що минулого року перераховував премію на підтримку військових.

– Не треба ніяких надбавок, допомоги, щоб не спекулювати на цьому питанні. У попередньому році я перерахував усю свою премію одному підрозділу. Але краще я не буду її зовсім отримувати, – сказав він.

Нагадаємо, раніше ексдепутат Черкаської міськради отримав 5 років ув'язнення за виправдання російської агресії.