Місце скандальної Тетяни Крупи у Хмельницькій облраді знову залишилося вакантним

фото: km-oblrada.gov.ua

Володимир Копанчук, який зайшов у Хмельницьку обласну раду замість підозрюваної у незаконному збагаченні керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, відмовився від депутатського мандату.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної територіальної виборчої комісії (ТВК) Віталій Афадєєв, передає RegioNews з посиланням на ХМ-ІНСАЙД.

Володимир Копанчук є чоловіком народної депутатки від Хмельниччини Олени Копанчук.

Голова ТВК зазначив, що наразі незрозуміло, хто зі "Слуги народу" увійде до фракції у Хмельницькій облраді, адже ще декілька кандидатів на депутатське крісло, які йшли після Копанчука, відмовилися від реєстрації.

"Невідомо, хто буде наступним депутатом обласної ради від партії "Слуга народу”, оскільки декілька наступних кандидатів також написали до комісії заяви із проханням скасувати їх реєстрацію як кандидатів у депутати”, – розповів Афадєєв.

Видання зазначає, що на сесію Хмельницької облради, яка відбудеться завтра, 11 грудня, питання про депутатські повноваження не виносилися.

Нагадаємо, 20 листопада замість скандальної керівниці Хмельницької МСЕК до Хмельницької облради рішенням місцевої виборчої комісії зайшов новий депутат від партії "Слуга народу" - професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права Володимир Копанчук.