Депутаты Черкасского городского совета проголосовали за премии и надбавки для мэра Бондаренко

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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в 2025 году будет получать заработную плату, которая будет составлять втрое больше его должностного оклада

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

"За" такое решение во время сессии Черкасского горсовета 12 декабря проголосовали 30 депутатов.

В частности, к зарплате Анатолий Бондаренко будет получать надбавку в размере 100%, ежемесячное премирование в размере 100% должностного оклада, материальную помощь в размере среднемесячной зарплаты, пособие для оздоровления в размере заработной платы при предоставлении ежегодного отпуска. Таким образом, он будет получать 73 тысячи гривен ежемесячно.

Юрист городского совета Черкасс Екатерина Пидорич объяснила, что размер премирования и надбавки определены 268 постановлением Кабмина.

Напомним, в прошлом году Черкасский городской совет также проголосовал за премирование городского головы Анатолия Бондаренко в размере 400%.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко указал в своей декларации за 2022 год безвозмездное право на пользование квартирой в Испании, а в Черкассах он имеет две квартиры площадью более 100 квадратных метров каждая и дом, а еще более трех гектаров земли в Лисянке.

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