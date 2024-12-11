У Черкасах легковик зіткнувся з автівкою поліції: постраждали 4 людини

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ДТП із постраждалими за участі правоохоронців трапилася вчора, 10 грудня, на перехресті вулиць Чехова та Благовісної у Черкасах. В аварії травмувалися четверо осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

За матеріалами слідства, водій автомобіля Hyundai Accent рухався вулицею Чехова і не пропустив поліцейський кросовер Mitshubishi Outlender. Зазначається, що машина правоохоронців мала перевагу в русі. За кермом легковика перебував 74-річний місцевий житель.

"У результаті зіткнення двоє працівників поліції отримали тілесні ушкодження. Також медичну допомогу надають 74-річному керманичу, який отримав травму голови. До лікарні госпіталізовано 76-річну пасажирку Hyundai Accent", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 2 грудня неподалік села Садове Броварського району, що на Київщині, сталася смертельна ДТП за участі правоохоронців. В аварії загинули три людини.