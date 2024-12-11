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11 грудня 2024, 04:20

На Франківщині Mercedes злетів у кювет і перекинувся: загинув 23-річний хлопець

11 грудня 2024, 04:20
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася у вівторок вранці, 10 грудня, у селі Замулинці Коломийського району. Керманич іномарки загинув на місці аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Івано-Франківській області.

За матеріалами слідства, близько 04:00 автомобіль Mercedes-Benz рухався автодорогою Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці-Мамалига" у напрямку Коломиї. Попередньо, через перевищення швидкості легковик з’їхав у кювет та перекинувся.

"Внаслідок автопригоди водій автівки, отримав травми, несумісні з життям", — йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився 23-річний мешканець села Матеївці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють остаточні причини ДТП.

Нагадаємо, 7 грудня у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході та втік із місця ДТП. Водія розшукали та затримали.

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