У Житомирі 21-річний водій збив двох дівчат-підлітків

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Внаслідок ДТП у Житомирі постраждали дівчата віком 11 та 13 років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирщини.

Зазначається, що аварія сталася 10 грудня на вулиці Лесі Українки. За попередніми даними, автомобіль Daewoo під кермуванням 21-річного жителя Полтавської області, здійснив наїзд на двох дівчат, 11 та 13 років, які перетинали дорогу.

Постраждалих дівчат доставили до лікарні. Наразі відомо, що водій був тверезим.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася ввечері 1 грудня на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. 10-річна дівчинка загинула на місці, ще чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей, госпіталізували.