В Черкассах легковушка столкнулась с автомобилем полиции: пострадали 4 человека

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ДТП с пострадавшими с участием правоохранителей произошло вчера, 10 декабря, на перекрестке улиц Чехова и Благовестной в Черкассах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

По материалам следствия, водитель автомобиля Hyundai Accent двигался по улице Чехова и не пропустил полицейский кроссовер Mitshubishi Outlender. Отмечается, что машина стражей порядка имела преимущество в движении. За рулем легковушки находился 74-летний местный житель.

"В результате столкновения двое работников полиции получили телесные повреждения. Также медицинскую помощь оказывают 74-летнему вождю, который получил травму головы. В больницу госпитализирована 76-летняя пассажирка Hyundai Accent", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, 2 декабря неподалеку села Садовое Броварского района Киевской области произошло смертельное ДТП с участием правоохранителей. В аварии погибли три человека.