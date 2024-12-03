На Київщині сталась смертельна ДТП за участі правоохоронців

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Відбулось зіткнення трьох автомобілів: Lada, Toyota та Volkswagen. Внаслідок ДТП від отриманих травм загинули три людини: 64-річний водій, 44 та 49-річний пасажири авто Lada.

За даним фактом проводиться службове розслідування. Наразі поліцейський, який перебував за кермом службового авто Toyota, відсторонений від виконання службових обов'язків.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.