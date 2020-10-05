Мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією

Міський голова чекає результатів тесту на COVID-19

Міський голова чекає результатів тесту на COVID-19

Фото: Facebook

Мера Умані Олександра Цебіия госпіталізували в інфекційне відділення Уманської лікарні з підозрою на коронавірус.

Про це сам Олександр Цебрий розповів у короткому відео на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Мер міста розповів, що відчув себе погано, у нього піднялася температура до 38,5 і пропало відчуття смаку. Лікарі швидкої допомоги наполягли на госпіталізації.

Результати КТ показали у Олександра Цебрія двосторонню пневмонію. Завтра буде відомий результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, 26 вересня мера міста Умань Олександра Цебрия зняли з місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня.

Мер Умані подав заяву в поліцію щодо реєстрації двійників на місцевих виборах.

30 вересня ЦВК скасувала відмову в реєстрації на місцеві вибори мера Умані.