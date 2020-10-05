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05 жовтня 2020, 22:54 1

Мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією

05 жовтня 2020, 22:54 1
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Міський голова чекає результатів тесту на COVID-19
Фото: Facebook
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Мера Умані Олександра Цебіия госпіталізували в інфекційне відділення Уманської лікарні з підозрою на коронавірус.

Про це сам Олександр Цебрий розповів у короткому відео на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Мер міста розповів, що відчув себе погано, у нього піднялася температура до 38,5 і пропало відчуття смаку. Лікарі швидкої допомоги наполягли на госпіталізації.

Результати КТ показали у Олександра Цебрія двосторонню пневмонію. Завтра буде відомий результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, 26 вересня мера міста Умань Олександра Цебрия зняли з місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня.

Мер Умані подав заяву в поліцію щодо реєстрації двійників на місцевих виборах.

30 вересня ЦВК скасувала відмову в реєстрації на місцеві вибори мера Умані.

Умань мер Олександр Цебрій коронавірус лікарні COVID-19
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