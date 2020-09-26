Мера Умані Цебрія зняли з участі у місцевих виборах

Всього на посаду мера міста було зареєстровано 12 кандидатів

Всього на посаду мера міста було зареєстровано 12 кандидатів

Фото: Facebook

Мера міста Умань Олександра Цебрія зняли з місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, причини відмови у реєстрації "абсолютно надумані”. Цебрій додав, що ТВК напередодні зареєструвала двох його "клонів".

Зазначимо, що Олександр Цебрій подав свою кандидатуру на посаду міського голови м. Умані від партії "Пропозиція”.

На засіданні міської територіальної виборчої комісії Уманського району Черкаської області 25 вересня було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови:

Алексєєв Сергій Юрійович (самовисуванець);

Атаманчук Юрій Миколайович (самовисуванець);

Дикун Андрій Євгенович (від "Слуги народу");

Зубкова Наталія Андріївна (самовисуванець);

Котвіцький Антон Анатолійович (від ОПЗЖ);

Плетньова Ірина Григорівна ( від партії "За майбутнє");

Цебрій Олександр Васильович (самовисуванець);

Цебрій Олександр Володимирович (самовисуванець);

Чайка Сергій Сергійович (самовисуванець);

Чепка Ольга Володимирівна (від партії "Батьківщина");

Школенко Віталій Анотолійович (самовисуванець);

Яремчук Сергій Петрович (від партії "Свобода");

Трьом кандидатам було відмовлено в реєстрації. Серед тих, кому відмовили, чинний міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на місцевих виборах в Умані братимуть участь "двійники" чинного мера.