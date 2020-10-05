У Кропивницькому жорстоко побили кандидата у депутати райради

Нападники "попросили" потерпілого "передати привіт" кандидату у мери Кропивницького Андрію Максюті

Нападники "попросили" потерпілого "передати привіт" кандидату у мери Кропивницького Андрію Максюті

Фото: скрін відео

Сьогодні, 5 жовтня, близько 8 години ранку невідомі напали і побили кандидата в депутати до Фортечної райради у Кропивницькому від партії “Наш край” Богдана Голубничого. Зі слів потерпілого, вони попросили “передати привіт Максюті”.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів очільник спецінспекції Кропивницького та кандидат на посаду міського голови Андрій Максюта, пише RegioNews.

За словами Максюти, злочинців уже розшукує поліція. Причину побиття кандидат на посаду мера вбачає у тому, що потерпілий є його колегою і що сам Максюта "комусь заважає".

Чому напали на нього? Тому що він постійно зі мною, це мій колега. Мене не дивують методи дикарів і тих, кому я заважаю. Нас не залякати, мені тільки шкода молодого хлопця. Маю надію, що правоохоронці знайдуть цих злочинців”, - підсумував Максюта.

У свою чергу Богдан Голубничий уточнив, що напад стався у під’їзді будинку, де він живе. Двоє невідомих нанесли йому низку ударів і попросили "передати привіт Максюті”.

Нагадаємо, на Кіровоградщині відкрили кримінальну справу проти кандидата у мери одного з міст .