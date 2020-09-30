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30 вересня 2020, 08:46 3

ЦВК скасувала відмову в реєстрації на місцеві вибори мера Умані

30 вересня 2020, 08:46 3
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Міський тервиборчком повторно розгляне документи
Міський тервиборчком повторно розгляне документи
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександру Цебрію.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

"Суб'єкт звернення просив, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Уманської міської територіальної виборчої комісії щодо неповідомлення про виявлені недоліки в поданих до цієї виборчої комісії документи для реєстрації кандидата на посаду уманського міського голови Цебрія О.В., висуненого зазначеною місцевою організацією політичної партії", - йдеться в повідомленні.

Крім цього встановлено, що порушення, про які йдеться у постанові комісії від 25 вересня 2020 № 26 в якості підстави для відмови в реєстрації кандидата, фактично є неточностями в поданих документах, не є перешкодою для розуміння змісту викладених у них даних, а тому можуть бути усунені в порядку, визначеному Виборчим кодексом України.

Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови.

Таким чином, ЦВК зобов'язала місцеву виборчу комісію до 21:00 30 вересня повторно розглянути документи, подані на реєстрацію кандидата на посаду Уманського міського голови.

Нагадаємо, 26 вересня мера міста Умань Олександра Цебрія зняли з місцевих виборів, які повинні відбутися 25 жовтня.

Мер Умані подав заяву в поліцію щодо реєстрації двійників на місцевих виборах.

Умань вибори Кандидат політика ЦВК ТВК
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