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05 октября 2020, 22:54 1

Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двухсторонней пневмонией

05 октября 2020, 22:54 1
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Городской голова ждет результатов теста на COVID-19
Фото: Facebook
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Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали в инфекционное отделение Уманской больницы с подозрением на коронавирус.

Об этом сам Александр Цебрий рассказал в коротком видео на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мэр города рассказал, что почувствовал себя плохо, у него поднялась температура до 38,5 и пропало ощущение вкуса. Врачи скорой помощи настояли на госпитализации.

Результаты КТ показали у Александра Цебрия двустороннюю пневмонию. Завтра будет известен результат теста на коронавирус.

Напомним, 26 сентября мэра города Умань Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября.

Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах.

30 сентября ЦИК отменила отказ в регистрации на местные выборы мэра Умани.

Умань мэр Александр Цебрий коронавирус больницы COVID-19
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