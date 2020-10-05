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05 жовтня 2020, 22:44 1

У Херсоні поліція їздила "визволяти із заручників" кандидата у мери

05 жовтня 2020, 22:44 1
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Фото з відкритих джерел
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5 жовтня до ГУ Нацполіції Херсонської області надійшло анонімне повідомлення, що у багатоповерхівці незаконно утримують одного з кандидатів у мери Херсона Юрія Колихаєва.

Про це Суспільному роповіла речниця Нацполіції у Херсонській області Тетяна Пшонь, передає RegioNews.

На місці слідчо-оперативна група встановила, що інформація не підтвердилася. Квартиру відкрив Юрій Колихаєв. Він – офіційно зареєстрований кандидат у мери Херсона. Чоловік сказав, що його в даній квартирі насильно не утримують. Заяв про вчинення правопорушень від нього не надходило. Від кандидата поліція прийняла зустрічну заяву, що жодних претензій ні до кого він немає", - повідомила Тетяна Пшонь.

Водночас, херсонський журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook відео, на якому Юрій Колихаєв (тезка одного з головних претендентів на крісло мера Херсона Ігоря Колихаєва) на "зустрічі з виборцями" розповідає про подробиці інциденту та методи конкурентної боротьби кандидатів на мерське крісло.

Юрий Колыхаев встречается с избирателями

Опубліковано Сергієм Нікітенком Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Херсонщині суд скасував реєстрацію кандидатів від "Слуги народу" до однієї з міськрад.

Херсон поліція мер Кандидат Заручники
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