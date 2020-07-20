Фігурантка "справи Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі - МВС

Зібрані докази вказують на її причетність до злочину

Зібрані докази вказують на її причетність до злочину

Фото: ukranews.com

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підозрювана в організації вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь не має безспірного алібі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

"У ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що у підозрюваної Яни Дугарь є алібі яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета в якості особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під машину відомого журналіста", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що докази, які вказують на причетність Яни Дугарь до вбивства Павла Шеремета це:

Відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 і 18 липня 2016 року, на яких зафіксована дівчина, яка проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.

Висновок експерта від 21.11.2019, згідно з яким наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також що зображено одна і та ж особа – Яна Дугарь.

Вилучені в ході обшуку за місцем проходження служби і проживання Дугарь два практичних посібника "розвідувально-пошукові дії" і "Військова розвідка".

У МВС нагадали, що Дугарь намагалася передати людині на прізвисько "Череп" сумку сапера, 2 книги саперної справи і 7 мобільних терміналів. Це було зафіксовано під час негласних слідчих дій.

Також у МВС назвали сумнівними свідоцтва чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам'ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала в госпіталі міста Покровськ, оскільки ніхто з 47 допитаних осіб, що проходили службу в зазначеному госпіталі, не підтвердив, що Дугарь була на службі в момент вчинення злочину.

А зі 101 допитаної особи, яка перебувала на лікуванні в госпіталі, лише 6 згадують медичну сестру по імені Яна, але 4 з них взагалі не перебували на лікуванні 15 і 18 липня 2016 року.

Крім того, документально підтверджено, що підозрювана брала участь тільки в 4-х операціях, які проходили 1-7 липня 2016 року, а записи за інші дні про неї відсутні.

У МВС додали, що захист неодноразово стверджував, що Дугарь не могла залишити військову частину, в якій вона проходила службу, але слідство всього за 2 місяці документування довело "самовільне залишення місця служби загальним терміном 22 доби".

Можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву", - повідомили в міністерстві.

Також Дугарь відмовилася від наступних слідчих і процесуальних дій:

відмовилася від надання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи;

відмовилася від проходження судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа;

відмовилася від проходження судово-психіатричної експертизи;

відмовилася від дачі свідчень у ході допиту в якості підозрюваного;

відмовилася від вимірювань росту.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на наступні два місяці підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко.