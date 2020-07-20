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20 июля 2020, 18:05 3

На заместителя мэра Черкасс Ботнаря написали заявление в полицию

20 июля 2020, 18:05 3
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Руководитель компании "Новое качество" подал заявление о ложном сообщении о преступлении
Руководитель компании "Новое качество" подал заявление о ложном сообщении о преступлении
На фото: Юрий Ботнар и Андрей Бортник (фото: "Новое качество")
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Директор фирмы, которая, по версии заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнаря, может быть заинтересована в его заказном убийстве, обратился в полицию с заявлением о ложном сообщении о преступлении

Об этом сообщила пресс-служба "Нового качества”, пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Вычерпно".

Основатель группы компаний "Новое качество” Андрей Бортник отреагировал на заявления Юрия Ботнаря относительно своей причастности к покушению на зама мэра.

Я смотрел брифинг. В шоке от этих абсурдных обвинений, которые прозвучали. Просто нет слов! С господином Ботнаром последний раз общались в кабинете заместителя Бордунос. Он попросил, чтобы наша компания изготовила рамку для дезинфекции в Уманскую больницу. Мы сделали ее бесплатно. А уже потом он ее презентовал и пропиарился на фото в социальных сетях. Все", -рассказал Бортник.

По словам предпринимателя, брифинг Юрия Ботнаря больше похож в контексте сделанных заявлений на попытку политического пиара партии, которая имеет слишком низкие рейтинги.

Мы проанализировали с юристами высказывания Юрия Ботнаря. Обратились в полицию с заявлением о ложном сообщении преступления. Едва ли не каждый день упоминания о "Новое качество” в спичах политиков сейчас лишь в очередной раз свидетельствуют о старте избирательной кампании. Даже в такой стрессовой и тяжелой ситуации, как история с заказом. Обидно, что наш бизнес только страдает от таких заявлений, как и рядовые черкасчане, которых вовлекают в эту информационную грязь, — добавил Андрей Бортник.

Напомним, 16 июля на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря, о чем сообщил мэр Анатолий Бондаренко.

Позже появилась информация, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс.

ГБР сообщило о том, что предупредила убийство заместителя городского головы Черкасс, заказчиком которого является один из депутатов черкасского городского совета.

Сегодня заместитель мэра Черкасс рассказал подробности спецоперации по своего исчезновения.

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