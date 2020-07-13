Офіс президента вважав мене своїм кандидатом на посаду мера Черкас – Анатолій Бондаренко

Міський голова Черкас розповів про свої взаємини з партією "Слуга народу"

Міський голова Черкас розповів про свої взаємини з партією "Слуга народу"

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Анатолій Бондаренко розповів, від якої партії планує йти на вибори міського голови та які політичні сили будуть підтримувати його на місцевих виборах у жовтні.

Про це він розповів виданню "ВиЧЕрпно", пише RegioNews.

Анатолій Бондаренко розповів, що ніколи не хотів бути кандидатом на посаду міського голови від партії "Слуга народу":

Довгий час Офіс президента вважав своїм кандидатом на посаду мера Черкас міського голову Анатолія Васильовича Бондаренка. Це було до того моменту, доки ми не посварилися. Друзі, мене не треба підтримувати, мені не треба заважати!" - заявив Бондаренко.

Раніше Анатолій Бондаренко заявив, що якщо не відбудуться зміни в законі, то він буде йти на вибори самовисуванцем. І доки дві топові політичні партії "Батьківщина" і "Пропозиція" змагаються за кандидатуру Бондаренка, як найбільш рейтингову, він має дещо інший план.

Я розкрию вам секрет: не лише дві, а багато топових політичних сил змагаються за кандидатуру Бондаренка, щоб підтримати на виборах. Я позитивно до цього ставлюсь. Якщо буде дозволене самовисування — я буду йти самовисуванцем. Не секрет, що ми з партією "Черкащани" офіційно підписали угоду про підтримку мене на виборах міського голови. Не секрет, що "Батьківщина" і "Пропозиція" також будуть мене підтримувати ", — заявив мер Черкас.

Нагадаємо, мер Черкас написав заяву про складання повноважень голови обласної організації ВО "Батьківщини".