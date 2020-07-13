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13 липня 2020, 16:17 5

Філатов і Вілкул лідирують серед кандидатів у мери Дніпра – РЕЙТИНГ

13 липня 2020, 16:17 5
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Лідерами симпатій дніпрян серед партій поки є "Слуги народу" і "ОПЗЖ"
Лідерами симпатій дніпрян серед партій поки є "Слуги народу" і "ОПЗЖ"
Фото: Укрінформ
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Стали відомі результати соціологічних досліджень електоральних симпатій в Дніпрі.

Результати соцопитування опублікувала компанія РЕЙТИНГ, пише RegioNews.

"Рейтинг" визначив перелік партій, які користуються підтримкою у жителів Дніпра. На першому місці — "Слуга народу", на другому — "ОПЗЖ", на третьому — нещодавно створена партія мерів "Пропозиція".

У п'ятірку лідерів опитування також потрапили "Громадська сила" і "Європейська солідарність".

Згідно з результатами опитування, 35% учасників на виборах проголосували б за Бориса Філатова (за умови, що вибори відбулися б найближчим часом, а потрібно вибрати із запропонованого списку).

На другому місці — Олександр Вілкул з результатом 11%. На третьому місці з невеликим відривом нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський. У п'ятірці лідерів мерського рейтингу також — Загід Краснов і Геннадій Гуфман.

Нагадаємо, один із заступників Бориса Філатова оголосив про участь у виборах.

читайте Також: Соцпрацівників Дніпра одягнуть у форму з візерунком, подібним емблемі "Пропозиції"

вибори партїї рейтинг мер Дніпровська міськрада Дніпро соціологія Філатов Борис Кандидат
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