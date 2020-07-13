Зеленський відкликав з Ради проєкт постанови про місцеві вибори

Йдеться про "певні неузгодженості" в тексті постанови

Йдеться про "певні неузгодженості" в тексті постанови

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада на прохання президента Володимира Зеленського зняла з порядку денного розгляд проєкту постанови про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, пише Regionews.

Як відомо, сьогодні, 13 липня на позачерговому засіданні Рада повинна була розглядати проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Але, за словами Стефанчука, до парламенту надійшов лист від Зеленського з проханням прибрати з порядку денного засідання розгляд цього питання. Причини він не пояснив.

Водночас, як повідомив у Telegram "Слуга народу" Олександр Качура, Зеленський відкликав проєкт постанови, оскільки в ньому "є певні неузгодженості".

Також Зеленський відкликав з порядку денного законопроєкти №3708 и 3708-1,які скасовували обмеження розмірів зарплат чиновників. Причини відкликання поки не повідомляються.

Нагадаємо, 8 липня в парламенті зареєстрували проект постанови про призначення місцевих виборів