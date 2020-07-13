09:49  13 липня
В Україні медики фіксують значний спад нових випадків зараження коронавірусом
14:28  13 липня
Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури та креативних індустрій на час карантину
12:56  13 липня
На Херсонщині просять РНБО посилити заходи безпеки на півдні України
UA | RU
UA | RU
13 липня 2020, 15:41 4

Зеленський відкликав з Ради проєкт постанови про місцеві вибори

13 липня 2020, 15:41 4
Читайте также на русском языке
Йдеться про "певні неузгодженості" в тексті постанови
Йдеться про "певні неузгодженості" в тексті постанови
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада на прохання президента Володимира Зеленського зняла з порядку денного розгляд проєкту постанови про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, пише Regionews.

Як відомо, сьогодні, 13 липня на позачерговому засіданні Рада повинна була розглядати проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Але, за словами Стефанчука, до парламенту надійшов лист від Зеленського з проханням прибрати з порядку денного засідання розгляд цього питання. Причини він не пояснив.

Водночас, як повідомив у Telegram "Слуга народу" Олександр Качура, Зеленський відкликав проєкт постанови, оскільки в ньому "є певні неузгодженості".

Також Зеленський відкликав з порядку денного законопроєкти №3708 и 3708-1,які скасовували обмеження розмірів зарплат чиновників. Причини відкликання поки не повідомляються.

Нагадаємо, 8 липня в парламенті зареєстрували проект постанови про призначення місцевих виборів

Профільний Комітет рекомендував Верховній Раді провести чергові місцеві вибори 25 жовтня

вибори Володимир Зеленський Верховна Рада президент голосування Постанова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На смертельну ДТП під Києвом відреагував Зеленський, вимагає посилення відповідальності
13 липня 2020, 15:28
"Євросолідарність" вимагає розслідувати фальсифікації справ проти Порошенка
13 липня 2020, 14:40
Зеленський підписав закон про держпідтримку сфери культури та креативних індустрій на час карантину
13 липня 2020, 14:28
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Всі блоги »