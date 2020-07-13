Зеленський відкликав з Ради проєкт постанови про місцеві вибори
Верховна Рада на прохання президента Володимира Зеленського зняла з порядку денного розгляд проєкту постанови про призначення на 25 жовтня місцевих виборів в Україні.
Про це повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, пише Regionews.
Як відомо, сьогодні, 13 липня на позачерговому засіданні Рада повинна була розглядати проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".
Але, за словами Стефанчука, до парламенту надійшов лист від Зеленського з проханням прибрати з порядку денного засідання розгляд цього питання. Причини він не пояснив.
Водночас, як повідомив у Telegram "Слуга народу" Олександр Качура, Зеленський відкликав проєкт постанови, оскільки в ньому "є певні неузгодженості".
Також Зеленський відкликав з порядку денного законопроєкти №3708 и 3708-1,які скасовували обмеження розмірів зарплат чиновників. Причини відкликання поки не повідомляються.
Нагадаємо, 8 липня в парламенті зареєстрували проект постанови про призначення місцевих виборів