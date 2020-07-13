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13 июля 2020, 16:38 3

Офис президента считал меня своим кандидатом на должность мэра Черкасс - Анатолий Бондаренко

13 июля 2020, 16:38 3
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Фото: скрин видео
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Анатолий Бондаренко рассказал, от какой партии планирует идти на выборы городского головы и какие политические силы будут поддерживать его на местных выборах в октябре.

Об этом он рассказал изданию "Вичерпно", пишет RegioNews.

Анатолий Бондаренко рассказал, что никогда не хотел быть кандидатом на должность городского головы от партии "Слуга народа":

Долгое время Офис президента считал своим кандидатом на должность мэра Черкасс городского голову Анатолия Васильевича Бондаренко. Это было до того момента, пока мы не поссорились. Друзья, меня не надо поддерживать, мне не надо мешать!" - заявил Бондаренко.

Ранее Анатолий Бондаренко заявил, что если не произойдут изменения в законе, то он будет идти на выборы самовыдвиженцем. И пока две топовые политические партии "Батькивщина" и "Предложение" соревнуются за кандидатуру Бондаренко, как наиболее рейтинговую, он имеет несколько другой план.

Я раскрою вам секрет: не только две, а много топовых политических сил соревнуются за кандидатуру Бондаренко, чтобы поддержать на выборах. Я положительно к этому отношусь. Если будет разрешено самовыдвижение — я буду идти самовыдвиженцем. Не секрет, что мы с партией "Черкащане" официально подписали соглашение о поддержке меня на выборах городского головы. Не секрет, что "Батькивщина" и "Пропозиция" также будут меня поддерживать ", — заявил мэр Черкасс.

Напомним, мэр Черкасс написал заявление о сложении полномочий председателя областной организации ВО "Батькивщины".

выборы партии Черкассы Слуга народа мэр Батькивщина Бондаренко Анатолий партия мэров Пропозиция
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