Мер Черкас Бондаренко піде на вибори самовисуванцем
Анатолій Бондаренко планує йти на місцеві вибори самовисуванцем, якщо це буде дозволено законодавством.
Про це мер Черкас сказав виданню "Прочерк", пише RegioNews.
Я не бігаю ні по яких партіях і не прошу підтримки, як окремі кандидати. Я балотуюся від жителів міста Черкаси, — прокоментував міський голова.
Очільник Черкас і згадав і про пропозицію Бориса Філатова вступити до політради партії "Пропозиція", на з’їзді якої він побував минулого тижня.
Мені офіційно запропонували вступити в політраду. Я розглядаю це питання, — коротко відповів Бондаренко.
Водночас мер виявився не готовим відповісти на питання про те, чи вийде з партії "Батьківщина", членом якої він нині є.
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