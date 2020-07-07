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07 липня 2020, 16:48 3

Мер Черкас Бондаренко піде на вибори самовисуванцем

07 липня 2020, 16:48 3
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Міський голова думає над пропозицією вступити в політраду партії мерів
Міський голова думає над пропозицією вступити в політраду партії мерів
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Анатолій Бондаренко планує йти на місцеві вибори самовисуванцем, якщо це буде дозволено законодавством.

Про це мер Черкас сказав виданню "Прочерк", пише RegioNews.

Я не бігаю ні по яких партіях і не прошу підтримки, як окремі кандидати. Я балотуюся від жителів міста Черкаси, — прокоментував міський голова.

Очільник Черкас і згадав і про пропозицію Бориса Філатова вступити до політради партії "Пропозиція", на з’їзді якої він побував минулого тижня.

Мені офіційно запропонували вступити в політраду. Я розглядаю це питання, — коротко відповів Бондаренко.

Водночас мер виявився не готовим відповісти на питання про те, чи вийде з партії "Батьківщина", членом якої він нині є.

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Бондаренко Анатолій Черкаси мер вибори Батьківщина Пропозиція партїї
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