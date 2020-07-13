"Давай по новій, Міша": Добкін на мотоциклі дебютував на виборах мера Києва

Одіозний ексрегіонал прокотився на байку по київським дорогам та зняв відео про це

Одіозний ексрегіонал прокотився на байку по київським дорогам та зняв відео про це

Фото: instagram

Колишній скандальний народний депутат України від "Партії регіонів" Михайло Добкін показав своє перше передвиборче відео на посаду мера Києва. У відео Добкін їде на байку по дорогах столиці і зупиняється біля пам'ятника.

Про це пише RegioNews з посиланням на відеоролик політика.

У ролику скандальний політик приміряв на себе образ байкера - налисо поголив голову, відростив бороду та одягнув шкіряну куртку.

Під звуки народної пісні "Як тебе не любити, києве мій", Добкін пронісся вулицями столиці, запарковавшись біля пам'ятника засновникам Києва.

Нагадаємо, раніше Добкін заявляв про своє бажання висунути свою кандидатуру на посаду столичного мера, адже за його словами, у нього "достатньо досвіду, щоб керувати столицею".

Раніше повідомлялося, що Ляшко і Тимошенко разом поїхали в агітаційний тур по Чернігівщині. За словами політиків, вони об'єдналися, "щоб зупинити розвал країни"