Мер Черкас написав заяву про складання повноважень голови обласної організації ВО "Батьківщини"
На написання заяви Анатолія Бондаренка надихнуло малювання гуашшю
На написання заяви Анатолія Бондаренка надихнуло малювання гуашшю
Міський голова Черкас опублікував фото заяви про складання повноважень голови обласної організації ВО «Батьківщина» та власноруч розфарбованих гуашшю картин.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко виставив у Facebook світлину свого робочого столу, на якому лежить заява про складання повноважень, пише RegioNews.
Поки в політиці бардак...на столі - творчий...", - пише міський голова.
Поки в політиці бардак ..... на столі творчий ....Опубліковано Анатолієм Бондаренком Субота, 11 липня 2020 р.
Нагадаємо, Мер Черкас Бондаренко піде на вибори самовисуванцем.
Також черкаську організацію партії "Пропозиція" очолить соратник мера Бондаренка.
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