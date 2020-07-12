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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 11:17 6

Мэр Черкасс написал заявление о сложении полномочий председателя областной организации ВО "Батькивщины"

12 июля 2020, 11:17 6
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На написание заявления Анатолия Бондаренко вдохновило рисование гуашью
Фото: Анатолий Бондаренко Facebook
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Городской голова Черкасс опубликовал фото заявления о сложении полномочий председателя областной организации ВО «Батькивщина» и собственноручно раскрашенных гуашью картин.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко выставил в Facebook фотографию своего рабочего стола, на котором лежит заявление о сложении полномочий, пишет RegioNews.

Пока в политике бардак...на столе - творческий...", - пишет городской голова.

Пока в политике бардак ..... на столе творческий ....

Опубликовано Анатолием Бондаренко Субота, 11 июля 2020 г.

Напомним, Мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Также черкасскую организацию партии "Предложение" возглавит соратник мэра Бондаренко.

выборы Черкассы мэр Батькивщина Бондаренко Анатолий
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