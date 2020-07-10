Мер Тернополя Надал ініціює проведення у місті параду випускників, порушуючи карантин

Міський голова ігнорує заборону проведення масових заходів під час карантину

Міський голова ігнорує заборону проведення масових заходів під час карантину

На сторінці Сергія Надала у Facebook з`явилося опитування, у якому городянам пропонують визначити, коли саме проводити парад 31 липня чи 1 серпня.

Про це пише RegioNews.

Попри карантин, ми не можемо залишити дітей, які вирушають в доросле життя, без останнього шкільного свята", - написав мер Тернополя і запропонував визначити дату параду – 31 липня або 1 серпня.

Сергій Надал зауважив також, що "парад має бути проведений із дотриманням усіх карантинних заходів, зокрема, забезпеченням соціальної дистанції". Щоправда, як саме це можливо виконати, мер не пише.

У коментарях користувачі соцмережі нагадали міському голові про чинну заборону на проведення масових заходів і порушення постанови Кабміну, а також спрогнозували масовий спалах коронавірусу після параду. Однак є й такі, хто вважає, що дітям потрібно зробити випускний і голосують за проведення дійства 31 липня.

Остаточного рішення про проведення параду випускників в Тернополі поки немає.

СТАДІОН, ТАК СТАДІОН! ГОЛОСУЄМО ЗА ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ ПАРАДУ ВИПУСКНИКІВ У ТЕРНОПОЛІ! Традиційний парад випускників –... Опубліковано Сергієм Надалом Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, 30 червня у Тернополі через коронавірус обмежили роботу кафе, готелів та клубів.