Ексчиновника Черкаської міськради судитимуть за розкрадання 3,6 млн грн

Він підписав заявку про проведення тендеру без здійснення державної експертизи

Він підписав заявку про проведення тендеру без здійснення державної експертизи

Фото: flickr

Колишній керівника департаменту Черкаської міської ради постане перед судом за безпідставне перерахування 3,6 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг.

Про це повідомляє ресслужба прокуратури Черкаської області, передає RegioNews. Колишнього чиновника звинувачують у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, під час ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси. Обвинувальний акт скеровано до суду. Посадовець без здійснення відповідної державної експертизи, підписав заявку про проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі за завищеною вартістю предмету закупівлі", - йдеться в повідомленні. Слідство вважає, що це призвело до безпідставного перерахування коштів з місцевого бюджету приватному підприємству та субпідрядним організаціям. Нагадаємо, на Житомирщині викрили схему нелегального імпорту вантажівок з Європи.

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