Черкаську організацію партії "Пропозиція" очолить соратник мера Бондаренка
Раніше міський голова Черкас взяв участь у з’їзді цієї партії
Раніше міський голова Черкас взяв участь у з’їзді цієї партії
Черкаську міську організацію партії мерів "Пропозиція" очолить давній соратник чинного міського голови Анатолія Бондаренка Геннадій Шевченко.
Про це повідомляє місцеве видання "Вичерпно", передає RegioNews.
За інформацією видання, після виступу Бондаренка на з’їзді партії, її черкаську міську організацію стали повязувати із його близьким оточенням.
Такі чутки є. Через день-два я зможу їх репрезентувати", - сказав у коментарі Геннадій Шевченко.
Під час місцевих виборів 2015 року Геннадій Шевченко балотувався до обласної ради від ВО "Батьківщина". Із 2016 по 2018 рік він працював на посаді заступника міського голови Черкас, згодом очолював комунальне підприємство "Черкасиінвестбуд”.
Нагадаємо, мер Черкас Бондаренко піде на вибори самовисуванцем.
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