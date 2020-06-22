Володимир Зеленський заплатить за порушення карантину в Хмельницькому

Глава держави добровільно сплатить еквівалент штрафу власнику кав`ярні

Глава держави добровільно сплатить еквівалент штрафу власнику кав`ярні

Фото: Офіс президента

Безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, Президент Володимир Зеленський сплатить власнику кафе, в якому вище керівництво пило каву в Хмельницькому, суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину

Про це пише Regionews з посиланням на Офіс президента.

Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України", – зазначив Володимир Зеленський.

Безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, Президент Володимир Зеленський сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за... Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, суд не зміг оштрафувати Зеленського за каву в Хмельницькому, оскільки президент є недоторканною особою.

Водночас, Хмельницький міськрайонний суд наклав штраф на високопосадовців, серед яких керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, за порушення карантину в кав’ярні Хмельницького.