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Судова реформа: Зеленський вніс у Раду законопроєкт
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22 червня 2020, 13:56 16

Судова реформа: Зеленський вніс у Раду законопроєкт

22 червня 2020, 13:56 16
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Проєкт закону №3711 зареєстрували в Раді 22 червня
Проєкт закону №3711 зареєстрували в Раді 22 червня
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду України законопроєкт №3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ВР.

Законопроєкт визначений президентом як невідкладний.

Президентський проєкт передбачає внесення змін у закон "Про судоустрій і статус суддів" і деяких законів щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління.

Текст подання та супровідні документи поки не опублікували.

Нагадаємо, попередня версія даного законопроєкту пропонує змінити повноваження Вищої ради правосуддя, надати право міжнародним технічним проектам приймати участь у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, остаточно ліквідувати Верховний суд України і дати можливість ВСП звільняти членів ВККСУ. Чисельність суддів нового Верховного суду пропонується регулювати рішеннями ВСП.

Раніше повідомлялося, що суд не зміг оштрафувати Зеленського за кавою в Хмельницькому.

суд Володимир Зеленський закон Верховний суд законопроєкт
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