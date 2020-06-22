Мэр Черкасс против президента: завтра состоится первое судебное заседание

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко будет доказывать в суде, что он не "бандит"

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко будет доказывать в суде, что он не "бандит"

Судебное заседание по делу городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Украины Владимира Зеленского состоится 23 июня в 11.30.

Об этом говорится на портале Судебная власть Украины, пишет RegioNews.

Про завтрашний суд сам Бондаренко написал на своей странице в Facebook.

Первое судебное заседание назначено. Место встречи - Печерский районный суд города Киева улица Владимирская, 15 . Опубликовано Анатолием Бондаренко Понеділок, 22 июня 2020 г.

Также известно, что ради суда мэр Черкасс уходит в отпуск.

Коротко про суд, СБУ, Державну аудиторську службу та зведення рахунків за правду! Опубліковано Анатолієм Бондаренком Понеділок, 22 червня 2020 р.

В исковом заявлении мэр просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни.

Напомним, 27 мая столичный адвокат Денис Цыпин подал иск в Печерский суд города Киева о защите чести и достоинства городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко.

26 мая адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин записал в ютюбе видеоролик "Защита чести и достоинства гарант не гарантирует!", в котором обвинил президента Украины Владимира Зеленского в клевете относительно своего клиента, а работу Офиса президента назвал непрофессиональной.

Причиной видеообращения и судебного иска стала пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой глава государства назвал Бондаренко бандитом, а его решение об отмене карантина в Черкассах - популизмом.