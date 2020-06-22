Зеленський виступив проти повернення Росії в G7

Допомогти в цьому пообіцяла Канада

Допомогти в цьому пообіцяла Канада

Фото: з відкритих джерел

Поки не буде відновлена територіальна цілісність України, міжнародне співтовариство не повинне допустити повернення Росії в G7.

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

За словами президента, допомогти Україні в цьому питанні пообіцяв прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за підтримку. І я повинен сказати, що не буде ніякого рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що Україні потрібні її міжнародні союзники, які повинні твердо триматися під час переговорів.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації.

Раніше повідомлялося, за минулу добу збройні формування РФ 10 раз обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілу ворожих один український військовослужбовець отримав поранення.