В Черкасской области коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка
Об этом сообщил городской председатель Умани Александр Цебрий на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
По его словам на 9 часов утра 29 марта в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных COVID-19.
"Среди них 6-ти месячный ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1 лицо с подозрением, образцы на исследование отобраны и отправлены в вирусологическую лабораторию", - говорится в сообщении.
Трое человек после получения отрицательного результата выписаны под наблюдение. Новых подозрительных не поступило.
Под наблюдением сейчас находится 130 человек, из которых 2 человека это работники скорой помощи, сообщает мэр.
Уважаемые жители умани! На 9 часов утра 29.03 в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных (из низ...Опубликовано Александром Цебрієм Суббота, 28 марта 2020 г.
Напомним, в Минздраве зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения. В частности в Черкасской области 46 случаев.
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В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.
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