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29 марта 2020, 11:46 11

В Черкасской области коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка

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29 марта 2020, 11:46 11
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В Умани у младенца подтвердили COVID-19
Фото из открытых источников
В Умани у младенца подтвердили COVID-19

Об этом сообщил городской председатель Умани Александр Цебрий на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам на 9 часов утра 29 марта в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных COVID-19.

"Среди них 6-ти месячный ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1 лицо с подозрением, образцы на исследование отобраны и отправлены в вирусологическую лабораторию", - говорится в сообщении.

Трое человек после получения отрицательного результата выписаны под наблюдение. Новых подозрительных не поступило.

Под наблюдением сейчас находится 130 человек, из которых 2 человека это работники скорой помощи, сообщает мэр.

Уважаемые жители умани! На 9 часов утра 29.03 в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных (из низ...

Опубликовано Александром Цебрієм Суббота, 28 марта 2020 г.

Напомним, в Минздраве зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения. В частности в Черкасской области 46 случаев.

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В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.

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коронавирус карантин Черкасская область Черкассы
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