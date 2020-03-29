В Черкасской области коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка

В Умани у младенца подтвердили COVID-19

Фото из открытых источников

В Умани у младенца подтвердили COVID-19

Об этом сообщил городской председатель Умани Александр Цебрий на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам на 9 часов утра 29 марта в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных COVID-19.

"Среди них 6-ти месячный ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19. 1 лицо с подозрением, образцы на исследование отобраны и отправлены в вирусологическую лабораторию", - говорится в сообщении.

Трое человек после получения отрицательного результата выписаны под наблюдение. Новых подозрительных не поступило.

Под наблюдением сейчас находится 130 человек, из которых 2 человека это работники скорой помощи, сообщает мэр.

Уважаемые жители умани! На 9 часов утра 29.03 в стационаре КНП "Уманская городская больница" находится 6 больных (из низ... Опубликовано Александром Цебрієм Суббота, 28 марта 2020 г.

Напомним, в Минздраве зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения. В частности в Черкасской области 46 случаев.

Пляжный волейбол и переполненные улицы: в Одессе в период карантина кипит жизнь. В центре Одессы людей мало, а в Лузановке и в поселке Котовского люди отдыхают, играют на пляже, покупают цветы и уличную еду.

В Виннице на COVID-19 заболели врачи и повар онкодиспансера. В городе зафиксирован уже второй "групповой" случай инфицирования коронавирусом в медучреждениях.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).