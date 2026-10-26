15 тисяч за "квиток до Польщі": на Волині викрили канал для ухилянтів

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На Волині викрили чергову схему незаконного переправлення осіб до країн Європейського Союзу. Організатора затримали "на гарячому"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Чоловік отримав під клієнта 15 тисяч доларів. Це була оплата за виготовлення та надання пакета підроблених документів для виїзду до Польщі. Правоохоронці затримали зловмисника після того, коли він отримав гроші.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.