На Сумщині адвокати та судді організували схему для ухилянтів

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У Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, адвокати та судді використовували судові рішення для створення фіктивних підстав для звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, до суду подавали заяви з недостовірними відомостями про припинення сімейних відносин, самостійне виховання дітей або безвісну відсутність одного з батьків.

Для того щоб справи потрапляли до "потрібного судді", неодноразово подавали та відкликали. Якщо автоматизована система розподіляла їх іншому судді, документи відкликали й подавали повторно.

Одна така "справа" стосувалась військового, його матері-судді та ще одного судді цього ж суду. За версією слідства, у 2023 році вони оформили фіктивне розірвання шлюбу, визначили місце проживання дитини з батьком і встановили факт її самостійного виховання, хоча чоловік фактично проживав із дружиною та дитиною. Проте за такою схемою чоловіка звільнили у запас і він отримав відстрочку.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Військовослужбовцю-адвокату також інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а двом суддям - пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України)", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.