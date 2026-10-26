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На Буковине разоблачили очередную схему для нелегального пересечения границы. За свои "услуги" они брали тысячи долларов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

21-летний злоумышленник привлек к схеме 25-летнего знакомого, помогавшего ему реализовать план. В мессенджере они обнаружили 39-летнего жителя Тернополя, который хотел уехать за границу. За свою "помощь" они попросили 4,5 тысяч долларов.

Злоумышленники провели детальный инструктаж по маршруту и порядку незаконного пересечения границы. Их разоблачили во время сопровождения военнообязанного к линии разграничения государственной границы.

"Следователи полиции при процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры сообщили организатору и его сообщнику о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.