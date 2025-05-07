Трагедія в Чернівцях: 19-річний хлопець упав із 8 поверху недобудови

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У Чернівцях 19-річний хлопець впав із восьмого поверху недобудови на вулиці Героїв Майдану. Він загинув

Про це повідомляє "Чернівецький промінь" з посиланням на поліцію області, передає RegioNews.

Як зазначили правоохоронці, інформація про подію надійшла 6 травня.

За попередніми даними, смерть юнака сталася внаслідок нещасного випадку.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 29 квітня в багатоповерхівці у Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі. Правоохоронці встановили особи загиблих — це жителька Івано-Франківська та львів'янин. Їм було по 15 років.