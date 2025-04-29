У Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі
Трагедія сталася ввечері 29 квітня в багатоповерхівці на вулиці Княгині Ольги у Львові. Поліція не виключає версію суїциду
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
Близько 18:20 медики поінформували правоохоронців про загиблих неповнолітніх.
"Попередньо встановлено, що хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку", — йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії й розглядають версію про самогубство.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині 14-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки.
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